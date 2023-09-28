البترول: 2.65 تريليون قدم مكعب مخزون الغاز من 5 اكتشافات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 6.2 مليار قدم متوسط الإنتاج اليومي من الغاز خلال 2022-2023
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم خلال العام المالي 2022-2023، حفر 8 آبار استكشافية أدت إلى اكتشاف 5 مناطق جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة نحو 2.65 تريليون قدم مكعب من الغاز، و23 مليون برميل من المتكثفات.
وقال الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية“إيجاس”، خلال الجمعية العامة للشركة اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة وإدراجها على خريطة الإنتاج.
وأضاف أنه تم حفر 36 بئرا للإنتاج بإجمالي إنتاج يبلغ 666 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ونحو 17 ألف برميل من المتكثفات يوميا، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بنحو 738 مليون دولار.
وأوضح أنه في مجال البحث والاستكشاف، تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 قطاعا، منها 6 قطاعات في البحر المتوسط و6 قطاعات في دلتا النيل، وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخرا.
وأشار إلى أنه تم القيام بإجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، وجار إصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع يبلغ نحو 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات تصل إلى 925 مليون دولار.
كما تم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في البحر المتوسط على مساحة تقدر بنحو 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقتي التزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة التزام نرجس البحرية. وجار إجراء مسح سيزمي إقليمي ثلاثي الأبعاد في غرب البحر المتوسط لمساحة نحو 10.500 كيلومتر مربع.
وبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي للغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، يشمل 57% لقطاع الكهرباء، و25% لقطاع الصناعة، و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز، و6% لقطاع المنازل، و2% لتموين السيارات. التوسع في استخدام الغاز الطبيعي
وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى 14 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر، بما في ذلك 5.5 مليون وحدة في السنوات الخمس الأخيرة.
وكانت السنوات التسع الماضية قد شهدت معدلات قياسية في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية، وهو ما يفوق ما تم توصيله على مدى 34 سنة منذ دخول الغاز الطبيعي للمنازل عام 1980 والذي بلغ 6.2 مليون وحدة سكنية فقط.
كما دشنت“إيجاس”، مصنعا جديدا في منطقة السخنة لإنتاج مواسير البولي إيثيلين المستخدمة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن سنويا.
وفي إطار المشروع الوطني لتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي واستخدامه كوقود للسيارات، ارتفع إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بداية النشاط إلى 507 ألاف سيارة، وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز 910 محطة و130 مركز تحويل.
وفي مجال خطوط نقل الغاز لدعم مشروعات الشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، تم الانتهاء من المرحلة الثانية من خط“التينة غرب/ميت نما/الشرقاوية” بطول 86 كيلومترا، ليصل إجمالي الأطوال المنفذة في المرحلتين إلى 168 كيلومترا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 3.9 مليار جنيه. وجار استكمال 6 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 121 كيلومترا وتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4.8 مليار جنيه.
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