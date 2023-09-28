البطالة فى السعودية تتراجع إلى 4.9% بالربع الثاني 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، و0.2 نقطة مئوية على أساس ربعي.
وبلغ معدل البطالة للسعوديين 8.3% في الربع الثاني من 2023، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.
كان معدل البطالة في السعودية قد بلغ 9.7% في الربع الثاني من 2022، و8.5% في الربع الأول من 2023.
وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 15.7% في الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع السابق من 2023.
واستقر معدل البطالة فيما يتعلق بالذكور السعوديين عند 4.6% مقارنة بالربع السابق.
فيما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية حيث بلغ 47.4% بالمقارنة مع الربع السابق.
وتراجع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث بلغ 51.7%.
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