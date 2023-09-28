البطالة فى السعودية تتراجع إلى 4.9% بالربع الثاني 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، و0.2 نقطة مئوية على أساس ربعي.

وبلغ معدل البطالة للسعوديين 8.3% في الربع الثاني من 2023، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.

كان معدل البطالة في السعودية قد بلغ 9.7% في الربع الثاني من 2022، و8.5% في الربع الأول من 2023.

وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 15.7% في الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع السابق من 2023.

واستقر معدل البطالة فيما يتعلق بالذكور السعوديين عند 4.6% مقارنة بالربع السابق.

فيما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية حيث بلغ 47.4% بالمقارنة مع الربع السابق.

وتراجع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث بلغ 51.7%.