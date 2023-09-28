الأسهم اليابانية تغلق على تراجع.. ونيكي ينخفض 1.54%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تداولات اليوم الخميس؛ بأكثر من 1%؛ مع استمرار المخاوف من تأثير بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1.54% إلى 31872 نقطة، مسجلاً أكبر وتيرة تراجع يومية في شهر، كما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.43% إلى 2345 نقطة.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية نقلتها“رويترز”، أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهمًا يابانية بقيمة 3 تريليونات ين (20.08 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر، وهو ما يعد صافي بيع أسبوعي قياسي من قبل الأجانب.
واستقر سهم صانعة السيارات اليابانية“تويوتا” عند إغلاق بورصة طوكيو عند 11905 ينات، بعد انخفاضه بنسبة 0.27% خلال التداولات، رغم إشارة وكالة“رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة؛ إلى مخطط للشركة لبناء مصنع ثالث في الهند.
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