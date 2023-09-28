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الأسهم اليابانية تغلق على تراجع.. ونيكي ينخفض 1.54%

9/28/2023 7:59:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تداولات اليوم الخميس؛ بأكثر من 1%؛ مع استمرار المخاوف من تأثير بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1.54% إلى 31872 نقطة، مسجلاً أكبر وتيرة تراجع يومية في شهر، كما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.43% إلى 2345 نقطة.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية نقلتها“رويترز”، أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهمًا يابانية بقيمة 3 تريليونات ين (20.08 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر، وهو ما يعد صافي بيع أسبوعي قياسي من قبل الأجانب.

واستقر سهم صانعة السيارات اليابانية“تويوتا” عند إغلاق بورصة طوكيو عند 11905 ينات، بعد انخفاضه بنسبة 0.27% خلال التداولات، رغم إشارة وكالة“رويترز” نقلاً عن مصادر مطلعة؛ إلى مخطط للشركة لبناء مصنع ثالث في الهند.

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