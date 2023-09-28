تحذير أمريكي ياباني من مجموعة قرصنة إلكترونية على صلة بالصين

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، والشرطة اليابانية، تحذيرا مشتركا لشركات متعددة الجنسيات من مجموعة قرصنة على صلة بالصين تدعى“بلاك تك”، وذلك في توصية خاصة بالأمن الإلكتروني.

وحثت التوصية المشتركة، التي أصدرتها أيضا وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأمريكية ونظيرتها اليابانية، الشركات على مراجعة أجهزة الاتصال بالإنترنت في الشركات التابعة لها من أجل تقليل مخاطر الهجوم المحتمل من المجموعة، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال البيان“بلاك تك أظهرت قدرات على تعديل برمجيات أجهزة الاتصال بالإنترنت دون رصدها وتستغل علاقة الثقة في اسم النطاق للانتقال من الشركات الدولية التابعة إلى المقرات الرئيسية في اليابان والولايات المتحدة، وهي الأهداف الأساسية”.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية في بيان منفصل إن بلاك.تك ضالعة في هجمات إلكترونية على حكومات وشركات في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة وشرق آسيا منذ 2010 تقريبا.