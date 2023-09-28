ثلاثة قتلى في إطلاق نار وانفجار خلال الليل مع تواصل أعمال العنف القاتلة في السويد

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم مساء الأربعاء في حوادث منفصلة بالسويد مع تصاعد أعمال العنف الدامية هناك المرتبطة بخلاف بين عصابات إجرامية.

قتل شاب، 18 عاما، بالرصاص في ساعة متأخرة الأربعاء في إحدى ضواحي ستوكهولم.

بعد ساعات، قتل رجل وأصيب آخر في إطلاق نار ببلدة جوردبرو جنوبي العاصمة السويدية.

لقيت امرأة في العشرينات من عمرها حتفها صباح الخميس في انفجار وقع بمدية أوبسالا غربي ستوكهولم.

تتعامل الشرطة مع الانفجار الذي ألحق أضرارا بخمسة منازل باعتباره جريمة قتل.

ذكرت وسائل إعلام سويدية أن المرأة القتيلة "لم تكن هدفا على الأرجح".

أشارت هيئة الإذاعة السويدية (إس في تي) إلى أن حادثتي إطلاق المميتتين ترفعان عدد القتلى بسبب العنف المسلح في سبتمبر

الحالي إلى أحد عشر قتيلا، ما يجعله الشهر الأكثر دموية منذ بدء الشرطة في الاحتفاظ بالإحصائيات عام 2016.

لا يُعرف ما إذا كان الحادثان مرتبطين، لكن وسائل إعلام سويدية قالت إن اثنين من الهجمات الثلاثة مرتبطان بطريقة أو بأخرى بنزاع العصابات الإجرامية، وهي مشكلة متنامية في السويد مع شيوع حوادث إطلاق النار والتفجيرات على المارة.

تفيد تقارير بأن عصابتين - واحدة يقودها مواطن سويدي-تركي مزدوج يعيش في تركيا.

اعتقل ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم بحادث إطلاق النار الدامي في جوردبرو.

قالت الشرطة إنها اعتقلت شخصين على خلفية انفجار أوبسالا، والذي كان عنيفا لدرجة تسببت في تحطم واجهات خارجية.

هز انفجاران قويان منازل في وسط السويد هذا الأسبوع، ما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، وإلحاق أضرار ببنايات.

تعمل حكومة يمين الوسط في السويد على تشديد القوانين لمواجهة الجرائم المرتبطة بالعصابات، في حين قال رئيس الشرطة السويدية إن العصابات المتحاربة جلبت "موجة غير مسبوقة" من العنف إلى البلاد.