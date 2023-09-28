تتويجا للجهود والشراكات الاستراتيجية.. تدشين أول مركز شرطة ذكي في صربيا بخبرات إماراتية

تتويجاً للجهود والشراكات الاستراتيجية ومُباحثات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، بما يسهم في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رئيس جمهورية صربيا، الكسندر فوتشيتش، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق المصالح المشتركة، ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، دشّن معالي براتيسلاف غاشيتش، وزير شؤون الداخلية الصربي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز الشرطة الذكي في العاصمة الصربية "بلجراد"، وذلك بعد

النجاح الكبير والمتميز الذي حققته مراكز الشرطة الذكية في تقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، وعلى مدار الـ24 ساعة.

ويأتي هذا التدشين عقب لقاءات ومُباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، وإطلاق حوار استراتيجي شرطي يهدف إلى ترسيخ الخبرات والممارسات الأمنية والشرطية، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

علاقات وثيقة

وتقدّم معالي براتيسلاف غاشيتش، وزير داخلية جمهورية صربيا، بالشكر إلى الجانب الإماراتي على الدعم، والمساهمة في تأسيس أول مركز شرطة ذكي في جمهورية صربيا، والذي سيسهل حصول مجتمعها على بعض الخدمات الشرطية الذكية.

وأضاف معاليه أن هذا المشروع هو أحد المؤشرات العديدة للعلاقات الوثيقة والشراكة التي عززها البلدان على أعلى مستوى، مؤكداً أن شرطة دبي شريك استراتيجي مهم لوزارة الداخلية في جمهورية صربيا، ومعرباً عن أمله في استمرار الشريكان في التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على مواطني جمهورية صربيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تجربة متفردة

بهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن هذا التدشين يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز روابط العلاقات الدولية وتوطيد الشراكات، خاصة وأن هذه الخطوة تؤكد نجاح التجربة المتفردة والريادية لدولة الإمارات ووزارة الداخلية ممثلة بشرطة دبي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مستشهداً بقول سموه: "إن دولة الإمارات تتبنى وتنتهج التعاون والتكامل الهادف لخدمة الإنسان وخير الشعوب في علاقاتها مع العالم، وتؤمن بأهمية مشاركة التجارب والنماذج الناجحة في عمل الحكومات، بما يسهم في الارتقاء بواقع الناس".

وأضاف معاليه أن الاتفاق بين الجانبين، والذي انطلق منذ نهاية العام الماضي، استند إلى نقل التجربة الإماراتية إلى صربيا، بتحول مراكز الشرطة الصربية إلى مراكز شرطة ذكية، بخبرات إماراتية وخدمات أمنية صربية، منها ٤ خدمات رئيسية و٦ خدمات فرعية، تُطرح بخمس لغات لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، أسوة بالمراكز الشرطية الذكية في دبي.

وتقدّم معالي القائد العام لشرطة دبي بالشكر إلى فرق العمل من الجانبين الصربي والإماراتي التي عملت على المشروع، ما يسهم في تأكيد متانة العلاقات بين الدولتين الصديقتين، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة وتقديم كل الدعم والمساندة لكل الدول الشقيقة والصديقة على مستوى دول العالم.



