طيران الإمارات توفر الدرجة السياحة الممتازة إلى ساو باولو وطوكيو

أعلنت طيران الإمارات أنها ستوفر الدرجة السياحية الممتازة إلى ساو باولو اعتباراً من نوفمبر المقبل وإلى طوكيو اعتباراً من 20 ديسمبر. وسوف تصبح ساو باولو خامس وجهة في الأمريكتين، والأولى في أمريكا الجنوبية التي يتوفر لها أحدث منتجات الناقلة بطائرة A380 محدّثة. كما ستصبح طوكيو ثاني محطة ضمن شبكة طيران الإمارات في الشرق الأقصى بعد سنغافورة التي تتوفر فيها مقاعد الدرجة الجديدة التي تتميز بمساحة إضافية لمد الساقين وميزات ووسائل راحة أخرى.

ومع تسارع وتيرة برنامج التحديث الذي تنفذه طيران الإمارات في مركزها الهندسي بدبي، وتوسيع المنتج ليشمل مزيداً من الخطوط على شبكتها، ستصبح ساو باولو المدينة الثالثة عشرة التي ستشغل إليها الناقلة طائراتها الإيرباص A380 المحدّثة، في حين سيصل عدد الوجهات التي توفر الدرجة السياحية الممتازة إلى 14 مع إضافة طوكيو ناريتا. وبالإضافة إلى مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، تتميز الطائرات المحدّثة أيضاً بتصاميم داخلية جديدة توفر تجربة راقية في جميع المقصورات الأخرى.

حجز

واعتباراً من 19 نوفمبر، يمكن للمسافرين بين دبي وساو باولو حجز مقاعد طيران الإمارات في الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة «إي كيه 261/ 262»، التي ستعمل مبدئياً ثلاثة أيام في الأسبوع، ثم ترتفع إلى رحلة يومية اعتباراً من 20 ديسمبر. وسوف تتوفر الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة اليومية «إي كيه 318/ 319» بين دبي وطوكيو ناريتا اعتباراً من 20 ديسمبر المقبل.

وتضم طائرة الإمارات الإيرباص A380 بتقسيم الدرجات الأربع التي ستخدم ساو باولو وطوكيو، 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع (2-4-2)، تقع في الجزء الأمامي من المقصورة الرئيسية، و338 مقعداً في السياحية، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

وتلقى درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة إعجاب وإقبال العملاء في جميع الوجهات التي تخدمها طائرات A380 المحدّثة، حيث تجاوز الطلب التوقعات، ما يدل على جاذبيتها، وقد سافر فيها منذ بدء توفيرها قبل عام واحد أكثر من 160 ألف عميل اختاروا تجربة الفخامة والهدوء بخصوصية عالية. وتتميز مقاعد السياحية الممتازة على طائرة الإمارات A380 بسعتها، سواءً للعمل أم الاسترخاء، بالإضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة الكوكتيل الجانبية. وتكتمل التجربة مع وسائل الراحة المنسقة على متن الطائرة، وقائمة أطعمة مبتكرة وخيارات واسعة من المشروبات الفاخرة.

وجهات

وتسيّر طيران الإمارات حالياً طائراتها الإيرباص A380، المجهزة بمقصورة السياحية الممتازة، بين دبي وكل من لوس أنجليس ونيويورك جون كنيدي وهيوستن وسان فرانسيسكو عبر شبكتها في الولايات المتحدة. والوجهات العالمية الأخرى التي توفر مقاعد السياحية الممتازة حتى الآن هي: لندن هيثرو وسيدني وملبورن وأوكلاند وكرايستشيرش وسنغافورة، وسوف ينضم إلى الشبكة كلٌ من مومباي وبنغالورو اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل.

وتسيّر طيران الإمارات حالياً رحلات يومية بين دبي وساو باولو، حيث تربط الركاب بأكثر من 130 وجهة ضمن شبكتها العالمية. وتشمل عمليات طيران الإمارات في البرازيل أيضاً رحلة يومية بطائرات البوينج 777 بين دبي وريو دي جانيرو، والتي تربط المسافرين ببوينس آيرس. كما تخدم طيران الإمارات عملاءها في اليابان عبر بواباتها الثلاث، برحلات يومية بين دبي وكل من طوكيو ناريتا وطوكيو هانيدا وأوساكا كانساي.