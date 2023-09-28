3 فئات من الأشخاص ممنوعة من تناول الكبدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتبر الكبدة من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات الهامة التي لها العديد من الفوائد لجسم الإنسان.

وكشفت الدكتورة سماح نوح، رئيس الإرشاد البيطري بالمنوفية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه رغم فوائده إلا أن بعض الفئات ما زالت تحظر تناوله.

وقالت“نوح”:“الكبد مخزن السموم في الجسم، ولكن هذا لا يعني أنها غير مفيدة”.

وأضافت:“يعتقد كثيرون أن

الكبد

هو العضو المسئول عن تخليص الجسم من السموم الزائدة، ولكن معنى ذلك أنها لا تمتص السموم وتخزنها بالداخل”.

وتابعت:“الكبد يصفي المواد السامة ويحولها لمواد يسهل إخراجها خارج الجسم، على سبيل المثال من خلال البراز أو البول”.

وأوضحت:“يمكن تناولها ولكن بشروط، على سبيل المثال أن تكون نظيفة وخالية من الديدان ولونها طبيعي وملمسها ناعم ومتماسكة والحرص على شرائها من مصدر موثوق.

واستكملت رئيس قسم الارشاد البيطري:

الكبد

مفيد، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل:

فيتامين B12 المهم لتكوين الـ DNA وكرات الدم الحمراء ووظائف المخ.

فيتامين A أو الريتينول المسئول عن صحة البصر ووظائف القلب والكلى.

فيتامين B2 الذي يساهم في تكوين الخلايا.

نسبة عالية من الحديد سهل الامتصاص والبروتين.

نسبة قليلة من السعرات الحرارية مقارنة باللحوم الحمراء.

الأشخاص الممنوعون من تناولها:

الحوامل، نظرا لأن فيتامين A يؤثر على صحة الجنين، وبالتالي حدوث تشوهات أو إجهاض خاصة في أول 3 شهور.

مرضى القلب، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول.

المصابون بالنقرس، لأنها تساهم في رفع نسبة اليوريك اسيد في الجسم.

واختتمت رئيس قسم الإرشاد البيطري بالمنوفية قائلة:“أهم شيء طريقة التسوية الجيدة، ويجب الابتعاد عن تناولها نيئة منعا لحدوث مشاكل، كما أن إضافة بصل وطماطم وفلفل وحبهان مع الطهي يزيد من القيمة الغذائية.

بالإضافة إلى أن

الكبد

المستورد إذا كان نظيف وله مدة صلاحية ولا يظهر عليه أي علامات فساد يمكن تناوله.