وزير الثقافة يلتقي عددا من مسؤولي الثقافة في العالم الإسلامي بالدوحة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN- التقى وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مع مجموعة من وزراء الثقافة، على هامش اجتماعات المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتستضيفه دولة قطر، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".

وناقش أبو سيف مع نظيره القطري عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في مجالات ثقافية مختلفة، وذلك في مقر وزارة الثقافة في الدوحة.

وأكد الطرفان أهمية الثقافة كمكون أساسي في تمكين العلاقات العربية العربية، والعلاقات الإسلامية الإسلامية، مشددين على الدور الذي قامت به الثقافة العربية في تطوير الثقافة الإنسانية وتقديم نماذج لهذه الثقافة، ساهمت في رقي ورفعة البشرية. واتفق الطرفان على تواصل المشاورات والمباحثات من أجل تعزيز هذه الاتجاهات وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة من أجل تعميق العلاقة الثنائية.

كما التقى أبو سيف ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية منار الناطور، وعائد أبو سمرا من مكتب الوزارة في غزة، بوزير الثقافة والتراث الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية سيد جمال شاه، والوزير التشادي أبكر روزي تقيل، ووزير الثقافة العراقي احمد فكاك، ووزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ووزيرة الثقافة التونسية حياة القرمازي.

والتقى أبو سيف بالمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" سالم بن محمد المالك، وبمدير متحف قطر الوطني الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني.

وخلال اللقاءات بحث الوزير سبل التعاون بين فلسطين والدول والمؤسسات الثقافية المختلفة، من أجل تطوير علاقات فلسطين في مجال الثقافة الدبلوماسية وتعزيز الرواية الفلسطينية.