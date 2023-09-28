وزير الثقافة يلتقي عددا من مسؤولي الثقافة في العالم الإسلامي بالدوحة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN- التقى وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مع مجموعة من وزراء الثقافة، على هامش اجتماعات المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتستضيفه دولة قطر، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".
وناقش أبو سيف مع نظيره القطري عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني، تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في مجالات ثقافية مختلفة، وذلك في مقر وزارة الثقافة في الدوحة.
وأكد الطرفان أهمية الثقافة كمكون أساسي في تمكين العلاقات العربية العربية، والعلاقات الإسلامية الإسلامية، مشددين على الدور الذي قامت به الثقافة العربية في تطوير الثقافة الإنسانية وتقديم نماذج لهذه الثقافة، ساهمت في رقي ورفعة البشرية. واتفق الطرفان على تواصل المشاورات والمباحثات من أجل تعزيز هذه الاتجاهات وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة من أجل تعميق العلاقة الثنائية.
كما التقى أبو سيف ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية منار الناطور، وعائد أبو سمرا من مكتب الوزارة في غزة، بوزير الثقافة والتراث الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية سيد جمال شاه، والوزير التشادي أبكر روزي تقيل، ووزير الثقافة العراقي احمد فكاك، ووزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ووزيرة الثقافة التونسية حياة القرمازي.
والتقى أبو سيف بالمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" سالم بن محمد المالك، وبمدير متحف قطر الوطني الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني.
وخلال اللقاءات بحث الوزير سبل التعاون بين فلسطين والدول والمؤسسات الثقافية المختلفة، من أجل تطوير علاقات فلسطين في مجال الثقافة الدبلوماسية وتعزيز الرواية الفلسطينية.
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