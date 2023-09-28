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جلسة حوارية تناقش حضور الدراما الأردنية في المشهد الأردني

9/28/2023 7:15:29 AM
(MENAFN- Amman Net) ناقشت جلسة حوارية بعنوان "الدراما الأردنية بين الواقع والطموح" أقيمت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب مساء أمس الأربعاء حضور الدراما الأردنية في المشهد الثقافي الأردني، والمعيقات التي تواجهها..
وشارك في الجلسة نقيب الفنانين الاردنيين محمد العبادي، والفنان زهير النوباني، وطلال عدنان عواملة، وأدارها الصحفي رسمي محاسنة.
وتحدث العبادي عن جهود النقابة، وما تقدمه في سبيل حضور الدراما في المشهد، موضحا أن دورها هو تنظيم المهنة، ورعاية الأعضاء، وليست معنية بالتشغيل، كونها لا تمتلك رأس مال مخصص للاستثمار.
وقال إن مقومات نجاح الدراما متوفرة لدينا، ولكن مسؤولية الفنان تجاه نفسه في تقديم أعمال درامية جيدة تبقى في الذاكرة، داعيا إلى تكاتف الجميع من أجل تقديم حلول لإعادة الألق إلى الشاشة الأردنية من خلال أعمال درامية كما في السابق.
أما الفنان زهير النوباني، فتساءل عن ادراك صانع القرار لأهمية الدراما في المجتمع، وقال "لدينا رؤية ملكية متقدمة جدا فيما يخص تنمية الإبداع، ولكن لدينا خلل كبير في ادارة الفعل الفني، الأمر الذي أدى إلى افقاده قيمته الفنية والمعنوية".
وأكد أن كل مكونات نجاح الحركة الفنية متوفرة لدينا، فلماذا الفشل، ومن يفشل الدعوات لتقديم اعمال هامة، وانتاج أعمال نوعية، مبينا أن الفن صناعة، ونحن لدينا طاقات كبيرة تصلح لهذه الصناعة، وحققنا جوائز كثيره فيها..
أما المنتج طلال العواملة فتحدث عن غياب استراتيجية رسمية للدراما، وطبيعة الدعم المقدم للتلفزيون الأردني للانتاج، وطريقة تقييم الأعمال، معتبرا أن الدراما مثل مثل القطاعات الاخرى تواجهة نفس التحديات، من يعملون الآن في هذا القطاع هم قلة قليلة افنوا اعمارهم فيه.
وتحدث العواملة عن غياب ثقافة الاتصال والتواصل، ولا توجد قناة اتصال مع المسؤولين من اجل طرح موضوع الدراما، ومناقشة مختلف القضايا التي يجب ان تتم من خلال الحوار بين قطاعات مختلفة ومنها النقابة
وكان محاسنة قد استهل الجلسة بان لدينا الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها من خلال الدراما، كما تحدث عن غياب التلفزيون الأردني عن الندوة كجهة لها مساهمة كبيرة في العملية الانتاجية.

MENAFN28092023000209011053ID1107157963

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