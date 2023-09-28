يشهد الأردن أكبر إنتاج أوبرا في عاصمته عمان، أوبرا عايدة

أكبر عرض حتى الآن! يقدم مهرجان عمان للأوبرا في نسخته الخامسة الأوبرا العالمية الشهيرة عايدة، على خشبة مسرح أكاديمية عمان ببطولة زينة برهوم في دور عايدة من الأردن، ريكاردو جاتو في دور راداميس، فيديريكو دي أنتوني في دور ملك مصر من إيطاليا، كريستينا ديل باريو في دور أمنيريس من إسبانيا،ومن ضمن الأدوار المشاركة السوبرانو الأردنية تاليا غوشة وسارة بركات والتينور الأردني غرازيانو عيسى وعبد الله الكيالي ورجا عتقي والعديد من الفنانين العالميين الآخرين. بمرافقة كورال الأوبرا، عايدةالعالمي وأوركسترا مونفيراتو الكلاسيكية بقيادة كلاوديو موربو وإخراج فابيو بونكوريه.

شكر خاص لمؤسسة ولي العهد، مؤسسة دروزة، IGI، هيئة تنشيط السياحة، الناقل الرسمي الملكية الأردنية، أمانة عمان الكبرى، حلويات زلاطيمو و زين للاتصالات.

رؤية زينة برهوم، مؤسسة مهرجان Amman opera festival هي بناء قواعد صلبة لثقافة الأوبرا في المملكة لتكون جهود متنامية ومستمرة في الأردن. يهدف المهرجان أيضا إلى إشراك المجتمع المحلي وإحداث تأثير على المستوى الثقافي والتعليمي بالإضافة إلى بناء جسر بين الثقافات المختلفة من خلال اللغة العالمية ،الموسيقى.

برنامج Amman Opera Festival التعليمي "عين على الموسيقى في التعليم" والذي سيتم تنفيذه هذا العام من خلال ورشة عمل مفتوحة للطلاب بالتعاون مع أكاديمية عمان ومؤسسة دروزة، وسيتم إجراؤه للتوعية بأهمية التعليم الثقافي والمسرح واهمية تاريخ الاوبرا و الموسيقى. مما سيساهم بدوره كبرنامج تعليمي، في اكتشاف مواهب جديدة ، وبتوفير منصة للفرص المهنية للمهتمين بهذا المجال في الفنون المسرحية وعالم الأوبرا الواسع والرخيم. علاوة على ذلك، يقوم المهرجان بتفعيل تعاونه الإنساني هذا العام من خلال مؤسسة المهرجان، زينة برهوم، وهي احد سفراء برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث سيتم تعيين خياطين من خلال UNWFP من المجتمع المحلي للاجئين لمساعدة مدير أزياءالاوبرا في تحضير أزياء العرض لمغنيين الاوبرا و الممثلين في الأوبرا.

احتفل مهرجان عمان للأوبرا ، بعد انطلاقته عام 2017 بعرض أوبرا لا ترافياتا وتأكيد وجوده كأول مهرجان للأوبرا في العالم العربي، بثلاثة عروض أخرى في 3 مسارح مختلفة في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، عمان. بما في ذلك قصر الثقافة، الذي احتضن لا بوهيم في عام 2018، وحلاق إشبيلية في عام 2019، ولا ترافياتا والتي كانت نهضة المهرجان بعد كوفيد، في عام 2022 على خشبة مسرح اكاديمية عمان.

هو مسرح حائز على جوائز عالمية. تم بناؤه لاستيعاب أداء اوبرالي دون الحاجة إلى مكبرات صوتية، مما يجعله المسرح المثالي لإنتاج الأوبرا وأول دار أوبرا في المملكة حاليا. لذلك نحن نتطلع إلى العمل الاضخم في مسرح اكاديمية عمان الجديد والاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيس المهرجان، بعرض أوبرا عايدة العالمية الشهيرة في 25 و27 و28 أكتوبر 2023.

وستصادف ليلة الافتتاح، 25 أكتوبر 2023، يوم الأوبرا العالمي، مما يجعلها أمسية مهمة للمهرجان.

التذاكر متوفرة على وفي كوزمو الدوار السابع. يمكنكم الاتصال على +962799822446 لمزيد من المعلومات.

ابهرونا بحضوركم باجمل الاطلالات على السجادة الحمراء احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة لنا! نرحب بوصولكم مبكرًا في الساعة 6:30 مساءً حيث تنتظركم العديد من المفاجآت. تفتح أبواب المسرح الساعة 7:30 ويبدأ العرض الساعة 8 مساءً.

نبذة عن الفنّانة زينة برهوم

زينة برهوم مغنّية أوبرا حائزة على جوائز عديدة، وهي أيضًا سفيرة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (UNWFP). في عام 2017أسست مهرجان عمان للأوبرا تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين، وهو أول مهرجان للأوبرا في العالم العربي.

قدّمت عروضًا في بعض المسارح والأماكن الأكثر شهرة في العالم بما في ذلك قصر كينسينغتون في لندن، قصر هوفبورغ في النمسا،

قاعة كادوغان في لندن،

منظمة اليونسكو باريس،أوبرا ريميني وكامبيدوجليو في إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا وأوكرانيا، الصين ،الأردن، الإمارات، ولبنان.

قدمت عروضًا مع العديد من الفنانين المشهورين من بينهم الباريتون الإيطالي والترألبيرتي ، التينور روبرتو ألانيا، و التينور أندريا

بوتشيلي.

مثلت زينة الأردن في 6 قارات في يوم الأوبرا العالمي لعام 2020 بالتعاون مع أوبرا السلام واليونسكو. كما مثلت الأردن في

الموسيقى الكلاسيكية وأنواع البوب ​​في مهرجان Sound of the Xity الذي شاركت فيه أكثر من 30 دولة. ونظمت المهرجان

حكومة جمهورية الصين الشعبية عامي 2020 و 2021.

ضمن آخر أعمالها أطلقت زينة سلسلة ألبوماتها Alcantara ١و Alcantara ٢ التي حملت رسالة بناء جسور ثقافية من خلال

الموسيقى بعدة لغات وستصدرهذا العام ألبومها البوب ​​الأول Wings of Love الذي كتبته أثناء فترة جائحة كورونا.

تستعد السوبرانو الأردنية زينة برهوم لإطلاق أغنية أصلية بعنوان البتراء من كلماتها وألحانها، بالتعاون مع فريق أردني من الباحثين

والموسيقيين وعلماء الموسيقى، والمؤرخين، ومنتجي الموسيقى والفيديو. قد بدأت زينة برهوم كتابة الكلمات وتلحين العمل

الموسيقي وانتاجه بجميع حذافيره في سنة ٢٠٢١.

ترقّبوا إطلاق أغنية البتراء قريبا.. يوثق الفيديو الموسيقي تاريخ الأنباط في البتراء بأغنية لسرد قصة حب خيالية مبنية على

شخصيات نبطية حقيقية ووثائقية عن حياة الانباط.

مسرح أكاديميّة عمّان

مسرح أكاديميّة عمان الجديد الحائز على جوائز عالمية.

مسرح أكاديميّة عمّان هو أول مسرح وظيفيّ صوتيّ متعدّد الأغراض في الأردن، يضمّ في طيّاته دار أوبرا وقاعة للحفلات الموسيقية.

ويقدم هذا المسرح متعدّد الأبعاد مساحة نابضة بالحياة، حيث يمكن للفنّانين والمبتكرين التعاون والإبداع. ويحتوي المسرح على

عناصر تاخذنا إلى مسارح العصر الباروكي من حيث ألوانه العنّابيّة والبرونزية التي تكمّلها التصاميم المعاصرة، وقد فاز المسرح

بجائزة Innavation) Award for Leisure and Entertainment ( لعام 2022.

قامت شركة (INTE-International New Technical Est.) بالإشراف على المشروع وتنفيذه، وهي مؤسّسة متخصّصة

بأنظمة المسرح. بفضل تصميمه الاستثنائيّ، ونظام الصوت الذكيّ، والأنظمة المرئيّة، و12 رأسًا آليًا، ونظام التجهيز الشامل، وشاشة

LED بحجم 20 مترًا مربّعًا، و250 وحدة إضاءة، وحجرة في ارضية خشبة المسرح مؤهلة لاستيعاب أوركسترا من 30 موسيقيًا.

يعدّ مسرح أكاديميّة عمّان مكانًا قابلًا للتكيّف بمستوى عالمي سيغمر الجماهير بسحره.