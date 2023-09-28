الجمارك تحبط تهريب 12 كغم من الكوكايين المخدّر الخام

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في مطار التخليص/ الشحن الجوي من احباط محاولة تهريب مادة الكوكايين المخدّر الخام مخبأة بطريقة فنية محكمة.
وفي التفاصيل تم الاشتباه "بماكنة" قادمة من احدى دول أمريكا اللاتينية مرورًا بعدة دول وصولًا الى مطار التخليص/ الشحن الجوي، حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجد بداخلها (12) كغم من الكوكايين الخام، مخبأة بطريقة احترافية فنية، ومغلقة بإحكام؛ ليصعب الوصول إليها داخل الماكنة.
وصرح مدير مركز جمرك مطار التخليص أن كوادر الجمارك العاملة في مطار التخليص وبالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في المركز تمكنت من ضبط محاولة تهريب (12) كغم من الكوكايين المخدّر داخل "الماكنة" من خلال استخدامهم أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا، لحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها، مضيفًا أنه على الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني.
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