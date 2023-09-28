متى تكون الهبات الساخنة مؤشراً على الإصابة بالزهايمر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رجحت دراسة جديدة وجود علاقة بين بعض أعراض انقطاع الطمث، والمؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر في البلازما، وتحديداً الهبات الساخنة.وعُرضت نتائج الدراسة اليوم في افتتاح الاجتماع السنوي لجمعية سن اليأس في أمريكا .



وقالت الدراسة: "الهبات الساخنة، خاصة أثناء النوم، قد تكون مؤشراً مبكراً على زيادة خطر إصابة المرأة بالزهايمر. وكلما زادت ، زاد خطر الإصابة".



وحسب "مديكال إكسبريس"، تشكّل النساء ثلثي المرضى بالزهايمر، وهناك عدد من النظريات عن السبب، يركّز بعضها على انخفاض مستويات هرمون الأستروجين، أثناء سن اليأس.



كما ربطت أبحاث سابقة أحد أكثر أعراض انقطاع الطمث شيوعاً، الهبات الساخنة، بضعف أداء الذاكرة، والتغيرات في بنية الدماغ، ووظيفته واتصالاته.



وأجرى الدراسة الجديدة باحثون في جامعتي بيتسبرغ، وإلينوي، وخلصت النتائج إلى أن الهبات الساخنة أثناء النوم قد تكون علامة على خطر الإصابة بالخرف، وخاصة بأحد أشهر أشكاله، الزهايمر.



علاوة على ذلك، ارتبط عدد أكبر من الهبات الساخنة أثناء النوم بزيادة احتمال الإصابة بالزهايمر.



وقالت النتائج: "التعرف على المؤشرات المبكرة يستدعي بذل جهود للحد من خطر الإصابة بالخرف".

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