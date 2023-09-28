نقابة المطاعم: 20% ارتفاع الطلب على الحلويات بمناسبة المولد النبوي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
ارتفع الطلب على الحلويات نحو 20% يوم أمس الأربعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي وفق نقابة أصحاب المطاعم والحلويات .
وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الخميس إن الطلب كان على الحلويات الشعبية منها "المشبك، العوامة، أصابع زينب" اكثر من باقي الأصناف ، مضيفة أن الحركة التجارية كانت في القرى والمحافظات الأخرى تفوق العاصمة عمان .
ولفتت أن عدد من محال الحلويات قامت بمبادرة لتوزيع الحلويات مجاناً من أمام المساجد، أو تقديم الحلويات للجمعيات الخيرية والمساجد التي أقامت احتفالًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
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