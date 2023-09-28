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نقابة المطاعم: 20% ارتفاع الطلب على الحلويات بمناسبة المولد النبوي

9/28/2023 7:15:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
ارتفع الطلب على الحلويات نحو 20% يوم أمس الأربعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي وفق نقابة أصحاب المطاعم والحلويات .
وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الخميس إن الطلب كان على الحلويات الشعبية منها "المشبك، العوامة، أصابع زينب" اكثر من باقي الأصناف ، مضيفة أن الحركة التجارية كانت في القرى والمحافظات الأخرى تفوق العاصمة عمان .
ولفتت أن عدد من محال الحلويات قامت بمبادرة لتوزيع الحلويات مجاناً من أمام المساجد، أو تقديم الحلويات للجمعيات الخيرية والمساجد التي أقامت احتفالًا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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