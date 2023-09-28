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الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

9/28/2023 7:15:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، لما له من أهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف المركز في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات، أن إقرار مشروع القانون يجب أن يتواءم مع الدستور الأردني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان الناظمة لهذا الحق، موضحا أن هذه المناسبة تؤكد الدور المحوري للمعلومات، وأهمية الوصول إليها في حياة الأفراد والمجتمعات والدول، في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز النهج الديمقراطي، وحرية التعبير، وتفعيل حق الأفراد في المشاركة في إدارة الشأن العام.

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