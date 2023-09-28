بنصف مليار دولار .. أرامكو تُعلن عن أول استثمار دولي بالغاز المسال

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وقّعت أرامكو السعودية، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة "مِد أوشن" للطاقة مقابل نصف مليار دولار، بحسب بيان للشركة.
وتُعد "مِد أوشن" إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها "إي آي جي"، من أكبر المؤسسات الاستثمارية العاملة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي.
وتعمل "مِد أوشن" للطاقة حاليا على استحواذ حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، مع إستراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المُسال.
MENAFN28092023000208011052ID1107157951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.