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بنصف مليار دولار .. أرامكو تُعلن عن أول استثمار دولي بالغاز المسال

9/28/2023 7:15:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقّعت أرامكو السعودية، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة "مِد أوشن" للطاقة مقابل نصف مليار دولار، بحسب بيان للشركة.
وتُعد "مِد أوشن" إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها "إي آي جي"، من أكبر المؤسسات الاستثمارية العاملة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي.
وتعمل "مِد أوشن" للطاقة حاليا على استحواذ حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، مع إستراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المُسال.

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