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الهند تخطط لإطلاق مهمة فضائية إلى كوكب الزهرة

9/28/2023 7:15:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد حوالي شهر من هبوطها الناجح على سطح القمر، تخطط الهند لتحد فضائي جديد كبير بإطلاق مهمة إلى كوكب الزهرة.
وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، سريدارا بانيكر سوماناث، الأربعاء إن استكشاف الزهرة يمكن أن يوفر رؤى مهمة بشأن مستقبل كوكبنا .


وأضاف أنه من المتوقع إطلاق المهمة في السنوات المقبلة وأنها تهدف إلى دراسة سطح كوكب الزهرة وغلافه الجوي.


وهناك مسبار هندي في طريقه حاليا لدراسة الشمس. ووفقا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية ، سيستغرق الأمر حوالي أربعة أشهر حتى يصل إلى مدار الشمس.
وفي آب/أغسطس، أصبحت الهند رابع دولة على الإطلاق تدير هبوطا سلسا على سطح القمر.


وبدأ برنامج الفضاء الهندي في ستينيات القرن العشرين. وفي العقود الأولى ، كان التركيز بشكل أساسي على إيصال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بتكلفة زهيدة.

وتعد أهداف الهند مؤخرا أكثر طموحا ، وهي علامة على أنها تتطلع لمكانة أكثر أهمية في استكشاف الفضاء. كما قامت الهند بمهمة إلى المريخ.

البيان

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