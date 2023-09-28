الاحتلال يهدم منزًلا في الطيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس منزلًا في مدينة الطيرة بالداخل الفلسطيني المحتل.
واقتحمت آليات الهدم بحماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، الحي الشمالي لشارع 24، وحاصرت المنزل المستهدف.
كما اعتدت قوات الاحتلال خلال عملية الهدم على صاحبة المنزل وهي سهير منصور، ونجلها، واعتقلته.
يشار إلى أن المنزل جديد ولم يتم استكماله منذ مدة، بسبب ملاحقة سلطات الاحتلال لصاحبته، تحت ذريعة التراخيص.
صفا
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