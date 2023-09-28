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جاهة يزن وناديا.. المغربي طلب وربيع أعطى - صور

9/28/2023 7:14:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توجهت جاهة كريمة من عشيرة المغربي أمس الأربعاء، إلى عشيرة ربيع لطلب يد ابنتهم ناديا إبراهيم ربيع لابنهم يزن نجيب المغربي.

وطلب والد العريس نجيب صبحي المغربي فيما رد بالقبول عم العروس عوض ربيع.

وحضر الجاهة الكريمة عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء.























































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