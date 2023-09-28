جاهة يزن وناديا.. المغربي طلب وربيع أعطى - صور

جاهة يزن وناديا.. المغربي طلب وربيع أعطى - صور
التاريخ
9/28/2023 7:14:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توجهت جاهة كريمة من عشيرة المغربي أمس الأربعاء، إلى عشيرة ربيع لطلب يد ابنتهم ناديا إبراهيم ربيع لابنهم يزن نجيب المغربي.
وطلب والد العريس نجيب صبحي المغربي فيما رد بالقبول عم العروس عوض ربيع.
وحضر الجاهة الكريمة عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء.
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