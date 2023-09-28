ما هو ذهب العالم الجديد الذي تتسابق عليه الدول وأسعاره تتضاعف ؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الطلب عالمياً على اليورانيوم - الذي أصبح يسمى ذهب العالم الجديد - خاصة مع سعي دول العالم إلى التحول للطاقة الخضراء وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.



ووفقا لأرقام وكالة الطاقة الدولية، ارتفاع الطلب على اليورانيوم بالتزامن مع سعي الدول - بداية من الصين ووصولاً إلى الهند وروسيا- لتنفيذ المزيد من البرامج النووية، بهدف الموازنة بين تلبية احتياجاتها للمزيد من الطاقة وبين تقليل انبعاثات الكربون.

وأسفر هذا الأمر عن رفع سعر اليورانيوم إلى مستويات غير مسبوقة منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

حيث قفز سعر السلعة بنسبة 40% تقريباً منذ بداية العام الحالي ليصل إلى نحو 66.25 دولار للرطل، وربما يقفز السعر إلى 80 دولاراً بحلول نهاية العام.

وقال محللو تعدين: "بدأت أسعار السوق ترتفع ببطء بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التعدين وسعي المولدات النووية لبناء مخزون يحميها من مشكلات التوريد التي تزداد خطورة".