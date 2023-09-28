دروس مؤلمة وعبر مستفادة .. دراجون أردنيون يروون حوادث مدمية على الطُرقات

MENAFN - Al Wakeel News)تعتبر حوادث الدراجات النارية والآلية "السكوتر" ظاهرة مؤلمة تتجدد على طرقات الأردن سنوياً، حيث تتسبب في خسائر بشرية جسيمة وإصابات بالغة تاركة وراءها آثاراً نفسية وجسدية صعبة الشفاء.



في تصريحاته لـ "الوكيل الإخباري"، قدم المدرب المعتمد في نادي السيارات الملكي، محمود كلالدة، الذي يمتلك خبرة تزيد عن 14 عامًا في تدريب الدراجات النارية، تحليلًا عميقًا لأسباب هذه الحوادث المأساوية للوقوف على الحلول لاحقاً.



أبرز تلك الأسباب هي السرعة المفرطة وعدم الالتزام بقواعد عدم التجاوز من قبل الدراجين. ومن هنا، أقترح كلالدة مجموعة من الحلول للوقاية من هذه الحوادث. أوّلها، طالب بضرورة تعديل مدة الفحص العملي قبل إصدار رخص الدراجات النارية، حيث إن المدة الحالية تبلغ 10 ساعات فقط، موكدا انه عدد غير كافٍ لمن يبدأون بتعلم القيادة على الدراجات لأول مرة .



و أشار إلى ضرورة عدم إعفاء أي شخص من الفحص النظري، سواء كان لديه رخصة مركبة سابقة أم لا. وأكد أن القانون الحالي يعفي من الفحص النظري إذا كان يمتلك رخصة قيادة مركبة موكداً ان هيكل الدراجة يختلف تماما عن المركبة ويجب تثقيف مستخدمي الدراجات الجُدد لفهم اولويات الطريق .



كما أوصى بمنع بيع الدراجات السريعة "sport pit" بسبب مواصفاتها التي تشجع على السرعة وتعكس أثراً سلبياً على السلامة.



وأوصى بتركيب جهاز "تاجو جراف" متابعة مختوم من إدارة الترخيص لرصد السرعات وتسجيل المخالفات الفورية، مما يسهم في تقليل السرعات وزيادة امتثال قائدي المركبات للقوانين تخوفاً للعقوبات .



ودعا لتثبيت ملحقات ضبط الصوت والتي تتمثل حاليا بـ 90 ديسبل وختمها عند ترخيص الدراجات والمركبات لمنع تغيرها، وذلك للمساهمة في تقليل الضوضاء المزعجة على الطرق اضافة لما قد يسببه الصوت من زيادة السرعات .



ونصح الكلالدة قائدي الدراجات بشراء الملابس الواقية لجميع قائدي الدراجات ذات مواصفات عالية ومعتمدة ، مثل الخوذة والجاكيت والكفوف وواقي الركب لضمان سلامتهم أثناء القيادة.



"وأوصى اخيرا بضرورة ترك مسافة أمان كافية بين الدراجة والمركبة التي تسبقه، حيث أشار إلى أن الدراجة تحتاج لوقت اطول للوقوف من المركبة العادية. طارحا مثال : "اذا كان هناك سائق يسير على سرعة 100 كيلومتر في الساعة، يجب عليه ترك مسافة أمان تعادل 75 مترا بينه وبين المركبة التي تسبقه.



وفي ذات السياق ، شارك هواة ركوب الدراجات النارية والذين يعملون في خدمة التوصيل وأخرون استخدموها كوسيلة للمواصلات عبر الـ "الوكيل الإخباري" تجاربهم المريرة على الطرقات، ونوهوا إلى أهمية التوعية بقوانين المرور والسلامة على الطرق.



وفقًا لتجاربهم، أكد هؤلاء الدراجين أن غالبية الحوادث التي تعرضوا لها كانت نتيجة عدم احترام قائدي المركبات لحقوقهم ووجودهم على الطرق. يشعرون بأنهم غالبا ما يتعرضون لانعدام الانتباه والتجاهل من قبل السائقين الآخرين.

إضافة إلى ذلك، يشكون من تغيير المسرب بشكل مفاجئ دون أن ينتبه قائد المركبة لوجودهم، مما يزيد من خطورة الوضع.



سرد علي الشمايلة تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له في عام الـ 2019 ، قائلاً انه بصباح آخر يوم من رمضان خرج متجهاً لعمله على دراجته النارية ، واكد ان آخر ما يستذكره هو الاصصدام القوي بمركبة بعد تجاوز الاشارة الضوئية واصفا انه لا يذكر لحظة الحادث لما تسبب له باضرار في فقدانه جزء من ذاكرته التي قال التحقيق المروري لاحقاً انه قطعها وهي حمراء .



ونصح الشمايلة مستخدمي الدراجات بضرورة لبس الخوذة بالشكل السليم موكداً انه تعرض ل 8 كسور بالوجه بسبب فتح جزء من الخوذة اضافة لاصابته بارتجاج دماغي واجراء 11 عملية جراحية مع عجز باحدى ذراعيه للان.



ووثق الشمايلة الحادث المروع الذي تعرض له عبر مقطع الفيديو التالي :



وفي قصة اخرى سردها الشمايلة مستذكراً وفاة صديق عمره البالغ من العمر 29 عاما قائلاً :" حينما كان يتسابق صديقه مع شخص اخر ، وعلى لحظة قام احدهم بتغيير مسربه حينما راى ماء على الارض ليصطدما ببعض ويتسبب بوفاة واحد واصابة الاخر باصابات خطيرة لم يشفى منها حتى الان .



وفي قصة آخرى ، روى يوسف الرفاعي 30 عاماً تفاصيل الحادث الذي تعرض له الشهر الماضي ، عندما كان يسير بسرعة 70 كم / ساعة فقط على احدى الطرق في مدينة اربد حيث تفاجأ بمركبة امامه تقوم بالالتفاف المفاجئ دون وضع الاشارة "الغماز" حيث القى يوسف نفسه عن الدراجة لتلافي الاصطدام بالسيارة .



ووثق الرفاعي الحادث بمقطع فيديو والذي يبرز نجاة قائد دراجة آخر من الاصطدام بذات المركبة التي تسببت بحادث يوسف ، داعيا قائدي المركبات الى ضرورة احترام وجود الدراجات على الطرقات.



واستذكرت نتالي نبص 29 عاماً تفاصيل الحادث المروع الذي تعرضت له في حزيران عام 2021 ، حينما كانت تتجه لعملها مستخدمة الدراجة النارية كوسيلة مواصلات وتقودها منذ عام 2015 .



واضافت نبص انها كانت تتجه بنزول الدوار الخامس باتجاه وادي صقرة تفاجئت بمركبة على يسار الطريق تتجاوز مسرب الباص السريع وتدخل بشكل ممنوع الى الشارع قائلة :" تجاوز مسرب الباص السريع ولم اتوقع ان يقطع طريقي بهذا الشكل! "



وتضيف: " لم اعد اذكر ماذا حدث عند اصطدمت بالسيارة" ، واصفة هول الشعور عند سقوطها على الشارع بعد الحادث ، ما تسبب لها بكسور في الحوض وتفتت ونزيف داخلي وما زالت تعاني الى الان من المضاعفات .



ووثقت نبص الحادث المروع الذي تعرضت له مطالبة جميع الدراجين بضرورة ارتداء الملابس الواقية بالطريقة السليمة .



واستذكر المواطن محمد ياسين 46 عاما ، اب من العام الماضي حينما كان في طريقه بعد أن أدى صلاة الفجر، متجها إلى العمل عبر شارع عام بمسربين على داجته الالية بسرعة لم تتجاوز الـ 40 كم / ساعة ، يقول: "فجأة، قام قائد مركبة بجانبي بتغيير مساره بشكل مفاجئ وغير متوقع، دون أن يلتفت لوجودي على الطريق، اسقطني على الارض وتعرضت ل 16 كسر في الظهر وتركيب بلاتين بالقدم اضافة لاصابتي بعجز جزئي وعدم استطاعتي السير على قدمي لعامين.



وتابع : "عندما افقت من هول الصدمة قال لي سائق المركبة الذي صدمني: "اسف ما شفتك والله"!! .



واستذكر كابتن الدراجيين والذي يعمل بهذا المجال منذ 28 عاماً ، رومل القيسي فاجعة وفاة نجله غاندي بحادث بدراجته النارية قائلاً ، انه و في كانون اول الماضي خرج غاندي من النادي عائدا للمنزل . حيث تفاجأ بحفرة على الطريق أدت إلى انحراف دراجته واصطدامها بالرصيف، ما أسفر عن التسبب بوفاة ابنه اثر كسر في الجمجمة برغم ارتداءه خوذة الحماية الخاصة بالدراجات.



ودعا رومل في نطاق تخصصه ومن وحي خبرته بضرورة تشديد العقوبات الصارمة على السرعات اضافة لضرورة التشديد على مواصفات ومقاييس الدراجات عند ترخيصها والتاكد من مطابقتها لقواعد السلامة العامة اضافة لضرورة اشتراط نظام الـ abs لترخيص اي دراجة ، لما له من حماية للدراجين على الطرقات.