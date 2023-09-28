جندي أميركي يصل إلى تكساس بعد إطلاق كوريا الشمالية سراحه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت شبكة ((سي إن إن)) أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ وصل إلى قاعدة عسكرية أميركية في تكساس في وقت مبكر من اليوم الخميس بعدما طردته كوريا الشمالية التي دخل حدودها شديدة التحصين قبل شهرين.



ونقلت ((سي إن إن)) عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية قوله إن كينغ وصل على متن رحلة جوية عسكرية أميركية هبطت في كيلي فيلد بقاعدة ((سان أنطونيو - فورت سام هيوستن)) المشتركة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.



وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الأربعاء كينغ بات في عهدتها بعد طرده من كوريا الشمالية، حيث كان محتجزاً إثر اجتيازه الحدود من كوريا الجنوبية في يوليو (تموز) الماضي. يأتي إعلان واشنطن بعد ساعات على نبأ أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية مفاده أن بيونغ يانغ قررت طرد كينغ، في خطوة مفاجئة وسط تزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

الشرق الأوسط