جندي أميركي يصل إلى تكساس بعد إطلاق كوريا الشمالية سراحه

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ذكرت شبكة ((سي إن إن)) أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ وصل إلى قاعدة عسكرية أميركية في تكساس في وقت مبكر من اليوم الخميس بعدما طردته كوريا الشمالية التي دخل حدودها شديدة التحصين قبل شهرين.
ونقلت ((سي إن إن)) عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية قوله إن كينغ وصل على متن رحلة جوية عسكرية أميركية هبطت في كيلي فيلد بقاعدة ((سان أنطونيو - فورت سام هيوستن)) المشتركة، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الأربعاء كينغ بات في عهدتها بعد طرده من كوريا الشمالية، حيث كان محتجزاً إثر اجتيازه الحدود من كوريا الجنوبية في يوليو (تموز) الماضي. يأتي إعلان واشنطن بعد ساعات على نبأ أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية مفاده أن بيونغ يانغ قررت طرد كينغ، في خطوة مفاجئة وسط تزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
الشرق الأوسط
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