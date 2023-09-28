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انتشر بشكل واسع.. قصة فيديو شجرة الصاعقة في مكة المكرمة

9/28/2023 6:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - روى مصور مقطع فيديو أظهر صاعقة ضربت "برج الساعة" في مكة المكرمة، تفاصيل التقاطه للحظة تشكل البرق على هيئة أغصان شجرة.
وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة ضرب البرق للعمود المعدني المانع للصواعق، أعلى "برج الساعة" في مكة المكرمة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن المصور عبد العزيز الحربي قوله، إن الصواعق كانت تتوالى على برج الساعة، ما دفعه للصعود إلى مكان مرتفع لتسجيل مقطع الفيديو.
وأضاف أنه "رصد الفيديو من منطقة مرتفعة، بالتحديد في "حي الزاهر" من أعلى قمة، حيث كانت الصواعق تتوالى على قمة برج الساعة".
وتابع الحربي: "بعد التقاط المقطع استخدمت نمط التصوير البطيء (سلو موشن)، لأخرج بلقطة الصورة الجميلة، التي بدت فيها الصاعقة كما لو كانت شجرة بفروع وأغصان من البرق".
ورغم اعتياده على التقاط الصور وتوثيق الظواهر الجوية في مكة المكرمة، إلّا أن الحربي أكد أنه "لم يشهد لبروق وصواعق هذا المساء مثيلًا".

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