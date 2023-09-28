السفير المجالي يوجه رسالة للصحفيين والإعلاميين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ودع الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السابق السفير سنان المجالي، الزميلات والزملاء في القطاع الصحفي والإعلامي، بعد إنتهاء مهمته وتعيينه سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت الشقيقة.وتاليا نص الرسالة التي وجهها المجالي:



"الزميلات والزملاء الصحفيين الأفاضل،

تحية طيبة وبعد،

تشرفت بالعمل معكم خلال الفترة الماضية كناطق رسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، كانت فترة حافلة ومليئة بالأحداث والمناسبات التي حرصت دائماً ومن خلالها، على التفاعل إيجاباً معكم دون توانٍ، بذلاً لكل جهد ممكن لمد جسور التواصل معكم، لبث رسالة إعلامية تصب في مصلحة وطننا الغالي والأعز.

الزميلات والزملاء الأفاضل،

أما وقد حان وقت مغادرتي للمملكة للالتحاق بعملي الجديد سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت الشقيقة، فلكم مني كل الشكر والتقدير على ما شملتمومني به من حسن التعاون، داعياً الله أن يوفقني وإياكم بما فيه خدمة للأردن العزيز، تحت ظل الراية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وحفظ ولي عهده الأمين.

حمى الله الأردن وطناً وقيادةً وشعباً."

