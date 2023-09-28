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المياه: ورشة حول إعادة استخدام المياه المعالجة في الأردن

9/28/2023 6:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري ورشة عمل حول إعادة استخدام المياه المعالجة في الأردن.

وقال مساعد أمين عام وزارة المياه للتخطيط الاستراتيجي المهندس محمد الدويري إنه بالنظر إلى شح الموارد المائية وزيادة الطلب الزراعي والصناعي على المياه فقد تم التوجه الى اعتبار مياه الصرف الصحي المعالجة مورداً مائياً يضاف الى الموازنة المائية.

وأضاف أنه سيتم استغلال مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجالات شتى كونها مصدر دائم ومتزايد، حيث تشكل المياه المعالجة ما مجموعه 24% من المياه المستخدمة في الزراعة المروية.

وبين أن الوزارة تسعى للنهوض في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة والمردود من موارد المياه المتاحة، وحسن إدارتها واستدامتها، وتطوير التشريعات والقوانين والسياسات الناظمة لقطاع المياه، ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها.

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