Thursday, 28 September 2023 03:36 GMT

موظفو بنك الإسكان يتبرعون بالدم ضمن حملة البنك السنوية النخوة بدمك بالتعاون مع بنك الدم

9/28/2023 6:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انسجاماً مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من واجبه الإنساني تجاه المجتمع، نظم بنك الإسكان يوم الأحد الموافق 17/09/2023 في مبناه الرئيسي في منطقة الشميساني، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الوطني لبنك الدم وتحت إشراف كادر متخصص.


ولاقت الحملة مشاركة لافتة من قبل موظفي البنك من مختلف المستويات الوظيفية، وممن تنطبق عليهم الشروط الصحية للتبرع.
وتنسجم هذه الحملة الدورية التي تحمل شعار "النخوة بدمك"، مع رسالة بنك الإسكان الإنسانية واستراتيجيته المجتمعية الهادفة إلى دعم ومساعدة الفئات المحتاجة وخاصة المرضى والأقل حظاً، إضافة إلى مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء الإنساني لدى موظفيه.


ويقدم بنك الإسكان وموظفوه من خلال الحملة، قدوة في التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني التطوعي الذي يرون فيه واجباً وطنياً يقع على عاتق الجميع، إلى جانب عملهم على نشر الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالدم وأهميتها من حيث الحفاظ على الصحة العامة الجسدية والمعنوية للمتبرعين والمتبرع لهم، ومن حيث دعم خدمات النظم الصحية الوطنية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من مخزون الدم الآمن وإنقاذ الأرواح.

MENAFN28092023000208011052ID1107157735

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث