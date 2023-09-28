موظفو بنك الإسكان يتبرعون بالدم ضمن حملة البنك السنوية النخوة بدمك بالتعاون مع بنك الدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انسجاماً مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من واجبه الإنساني تجاه المجتمع، نظم بنك الإسكان يوم الأحد الموافق 17/09/2023 في مبناه الرئيسي في منطقة الشميساني، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الوطني لبنك الدم وتحت إشراف كادر متخصص.



ولاقت الحملة مشاركة لافتة من قبل موظفي البنك من مختلف المستويات الوظيفية، وممن تنطبق عليهم الشروط الصحية للتبرع.

وتنسجم هذه الحملة الدورية التي تحمل شعار "النخوة بدمك"، مع رسالة بنك الإسكان الإنسانية واستراتيجيته المجتمعية الهادفة إلى دعم ومساعدة الفئات المحتاجة وخاصة المرضى والأقل حظاً، إضافة إلى مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء الإنساني لدى موظفيه.



ويقدم بنك الإسكان وموظفوه من خلال الحملة، قدوة في التكافل الاجتماعي والعمل الإنساني التطوعي الذي يرون فيه واجباً وطنياً يقع على عاتق الجميع، إلى جانب عملهم على نشر الوعي المجتمعي بثقافة التبرع بالدم وأهميتها من حيث الحفاظ على الصحة العامة الجسدية والمعنوية للمتبرعين والمتبرع لهم، ومن حيث دعم خدمات النظم الصحية الوطنية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من مخزون الدم الآمن وإنقاذ الأرواح.