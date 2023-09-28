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اعلان صادر عن أمانة عمان اعتبارًا من يوم غد الجمعة

9/28/2023 6:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع إدارة السير سيتم اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة التشغيل الفعلي لإشارات تقاطع العبدلي ( دوار الشميساني ) .
وحسب مدير دائرة تخطيط المرور المهندس محمد الحنيطي يأتي هذا الإجراء المروري لتنظيم حركة سير دخول المركبات للدوار وخروجها باتجاه المحاور المتصلة بالدوار .

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