اعلان صادر عن أمانة عمان اعتبارًا من يوم غد الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى انه بالتعاون مع إدارة السير سيتم اعتبارًا من صباح يوم غد الجمعة التشغيل الفعلي لإشارات تقاطع العبدلي ( دوار الشميساني ) .
وحسب مدير دائرة تخطيط المرور المهندس محمد الحنيطي يأتي هذا الإجراء المروري لتنظيم حركة سير دخول المركبات للدوار وخروجها باتجاه المحاور المتصلة بالدوار .
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