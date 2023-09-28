نادين الراسي تستذكر شقيقها الراحل جورج

MENAFN - Al Wakeel News)كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها عند مشاركتها في مسلسل "عرّابة بيروت"، لكونها وقفت على خشبة المسرح التي حضرت خلالها الحفل الأخير لشقيقها الراحل جورج الراسي.



ونشرت الراسي عبر حسابها في "إنستغرام" صورتين لشخصيتها في العمل، وعلقت قائلة: "لعيونك حبيبي جورج الراسي، التحدي كان كبير والوجع كان أكبر، إني أوقف على خشبة مسرح بتذكرني بآخر حفلة عشاق حضرتها لخيي جورج وعزمني أرقص عالمسرح حدو".

وأكدت صعوبة التعبير عن الإحساس الذي شعرت به، مبينة أنها أدت الدور وجميع من حولها من زملاء وفنانين وطاقم عمل يقدمون لها الدعم والمحبة، مع حرصهم على توزيع الطاقة الإيجابية والفرح لها.



ووجهت رسالة شكر لكل شخص كان سببًا في استمرارها: "الاتكال عالله وعليكن وكل الشكر والدعاء بالخير لكل من كان ولا زال سبب باستمراري بالرغم من كل الظروف".



واختتمت الفنانة اللبنانية منشورها بأنها تؤدي في "عرابة بيروت" شخصية فتاة تدعى "مي"، وهو من أعمال "شاهد" الأصلية.

فوشيا