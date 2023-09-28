دولتان عربيتان من بين أكثر دول العالم ادماناً على الهواتف الذكية لعام 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأكثر سكان دول العالم الذين لديهم أعلى معدلات إدمان على الهواتف الذكية لعام 2023.
ووفقا للقائمة، فان "السعودية ومصر" كانتا ضمن القائمة، حيث احتلت السعودية المركز الثاني عالمياً، ومصر التي جاءت بالترتيب 9 عالمياً، بعد أن جاء مواطني هاتين الدولتين من بين أعلى معدلات إدمان الهواتف الذكية .
وتاليا القائمة:
الصين
المملكة العربية السعودية
ماليزيا
البرازيل
كوريا الجنوبية
إيران
كندا
تركيا
مصر
نيبال
إيطاليا
أستراليا
صربيا
اليابان
المملكة المتحدة
الهند
الولايات المتحدة
رومانيا
نيجيريا
بلجيكا
سويسرا
فرنسا
ألمانيا
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