Thursday, 28 September 2023 03:36 GMT

دولتان عربيتان من بين أكثر دول العالم ادماناً على الهواتف الذكية لعام 2023

9/28/2023 6:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة بأكثر سكان دول العالم الذين لديهم أعلى معدلات إدمان على الهواتف الذكية لعام 2023.
ووفقا للقائمة، فان "السعودية ومصر" كانتا ضمن القائمة، حيث احتلت السعودية المركز الثاني عالمياً، ومصر التي جاءت بالترتيب 9 عالمياً، بعد أن جاء مواطني هاتين الدولتين من بين أعلى معدلات إدمان الهواتف الذكية .
وتاليا القائمة:


الصين
المملكة العربية السعودية
ماليزيا
البرازيل
كوريا الجنوبية
إيران
كندا
تركيا
مصر
نيبال
إيطاليا
أستراليا
صربيا
اليابان
المملكة المتحدة
الهند
الولايات المتحدة
رومانيا
نيجيريا
بلجيكا
سويسرا
فرنسا
ألمانيا


MENAFN28092023000208011052ID1107157732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث