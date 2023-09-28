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داليا البحيري تحذّر من انتحال شخصيتها

9/28/2023 6:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة داليا البحيري عن حساب مزيف ينتحل شخصيتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحذّرت جمهورها من التعامل معه، مطالبةً متابعيها برفع تقرير الى إدارة "فيسبوك" لغلقه.
ونشرت داليا عبر حسابها في "إنستغرام" صورة للحساب المزيف الذي يحمل اسمها وصورتها على "فيسبوك"، وعلّقت عليها قائلةً: "من فضلكوا بلّغوا... هذا ليس حسابي".
من ناحية أخرى، تشارك داليا البحيري في فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي يُعرض حالياً في دور السينما.

لها

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