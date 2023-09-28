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ما هي أسباب تشنجات القدم؟

9/28/2023 6:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الدكتور برنهارد ديكرايتر إن تشنجات القدم لها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو خطير.
وأوضح اختصاصي إعادة التأهيل الألماني أن الأسباب البسيطة لتشنجات القدم تتمثل في التحميل الزائد على عضلات القدم، على سبيل المثال أثناء الركض.
كما قد ترجع تشنجات القدم إلى نقص المغنسيوم في الجسم، وهو ما يمكن مواجهته من خلال تناول الأغذية الغنية بالمغنسيوم، مثل المكسرات والموز وخبز الحبوب الكاملة.
أما الأسباب الخطيرة لتشنجات القدم فتكمن في داء السكري وأمراض الأعصاب والغدة الدرقية واضطرابات سريان الدم، بالإضافة إلى تشوهات القدم مثل القدم المسطحة أو المقوسة.
وللوقاية من تشنجات القدم ينبغي الحرص على استرخاء عضلات الدم بانتظام، وذلك من خلال رفع الأقدام أو أخذ حمام دافئ.

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