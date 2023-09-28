أنجلينا جولي تكشف سبب تراجع عدد أفلامها

MENAFN - Al Wakeel News)"لم أكن على طبيعتي منذ عقد من الزمن.. ولا أريد الخوض في التفاصيل"، بتلك العبارة كشفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي السبب الرئيسي لتراجع أعمالها السينمائية منذ عام 2016.



جاء ذلك في حوار مطوّل مع مجلة "فوغ"، على هامش التحضير لإطلاق علامتها التجارية في عالم الأزياء Atelier Jolie، بالتعاون مع ابنتهاء زهراء.

أوضحت جولي أنها منذ 7 أعوام تراجعت مشاركتها في الأعمال السينمائية بسبب "العديد من الانشغالات الأخرى" على حد وصفها. ولفتت إلى أنها كانت بحاجة إلى الشفاء، لذلك راحت تقدم أعمالاً ببطولات مشتركة، ولا تتطلب مجهوداً أو فترات زمنية طويلة في التصوير.



وأكدت بطلة فيلم "السيد والسيدة سميث" أنها ما زالت قوية وقادرة على تقديم أعمال جديدة، واعتبرت المجلة أن تراجع إنتاجها الفني بدأ منذ 7 سنوات بالتزامن مع نهاية زواجها من النجم براد بيت.

وبعيداً عن السينما، سلطت نجمة Maleficent، الضوء على انشغالها الحالي بالتحضير لإطلاق خط الأزياء الواعي اجتماعياً وبيئياً Atelier Jolie، مؤكدة أنه بفضله وفضل ابنتها زهراء تمكنت مع التعافي العاطفي، والخروج من الأزمات قوية.



وكانت جولي قد قدمت عام 2014 فيلم ديزني "Maleficent"، تلاه مع زوجها قبل الانفصال فيلم "By the Sea" عام 2015، لكنه لم يحقق نجاحاً كبيراً، لتعود في 2019 بجزء ثانٍ من Maleficent.



وبعد ذلك لم يكن لها أي دور بطولة أولى أو منفردة، بل كل أدوارها كانت بطولات جماعية.

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