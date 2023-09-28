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فاجعة العرس بالعراق.. التحقيق انتهى وهذا عدد الموقوفين

9/28/2023 6:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله الجبوري، أن التحقيقات في حريق صالة الافراح قد انتهت.
وقال الجبوري، اليوم الخميس، إن لجنة التحقيق في الحريق أنهت إجراءاتها، كاشفاً عن توقيف 19 شخصاً.
كما أوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إداريين في قضاء الحمدانية.
وأكد أن هناك قصورا واضحا في تطبيق شروط السلامة بتلك القاعة التي شهدت الكارثة، بعد أن أشعلت الألعاب النارية مواد شديدة الاشتعال في سقف موقع الزفاف.
وقتل 100 شخص على الأقل وأصيب 150 آخرون بجروح جراء الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء الأربعاء في قاعة الأفراح.

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