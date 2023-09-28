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- Amman Net)
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تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. غرق قارب مساند خال من الركاب في العقبة 09/28/2023 - 12:51 عمان ن
أفاد المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، الخميس، بأن قاربا صغيرا يبلغ طوله ستة أمتار، غرق تحت سطح الماء، ولم يكن على متنه أحد.
وقال خليفات في تصريح صحفي، إن القارب المصنوع من مادة الألمنيوم، يقوده في الأوقات الاعتيادية راكبان لمرافقة القارب الرئيس "حمزة1"، وليس له أي مهام سوى المرافقة، مشيرا إلى أن القارب جرى انتشاله دون وقوع أي أضرار.
وأوضح أن تحقيقا بالحادث يجري لمعرفة سبب غرق القارب.
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