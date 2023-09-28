غرق قارب مساند خال من الركاب في العقبة

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أفاد المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، الخميس، بأن قاربا صغيرا يبلغ طوله ستة أمتار، غرق تحت سطح الماء، ولم يكن على متنه أحد.

وقال خليفات في تصريح صحفي، إن القارب المصنوع من مادة الألمنيوم، يقوده في الأوقات الاعتيادية راكبان لمرافقة القارب الرئيس "حمزة1"، وليس له أي مهام سوى المرافقة، مشيرا إلى أن القارب جرى انتشاله دون وقوع أي أضرار.

وأوضح أن تحقيقا بالحادث يجري لمعرفة سبب غرق القارب.

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