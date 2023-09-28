مختص في الشأن النيابي: النواب أمام تحدٍ كبير في الدورة الرابعة والأخيرة

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قال الصحفي المختص في الشأن النيابي وليد حسني إن الدورة العادية الرابعة والأخيرة في عمر مجلس النواب، ستكون متخمة بمشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية تحديدا.

ويرى حسني في حديث لراديو البلد، أن أمام مجلس النواب في هذه الدورة تحديا كبيرا يتعلق بمدى قدرته على إقناع الجمهور بأدائه.

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