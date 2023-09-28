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مربى العنب الأحمر.. وصفة ولا أطيب!

9/28/2023 6:07:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يعد مربى العنب الأحمر من أشهى أنواع المربيات التي يتم تناولها على الفطور أو باضافتها إلى الحلويات.

وسنشرح في مقالنا هذا طريقة تحضير مربى العنب الأحمر بأسهل الخطوات.

المكوّنات

كيلوغرام عنب أحمر.

ثلثا كيلوغرام سكر.

ملعقة عصير ليمون.

حبّة تفاح.

طريقة التحضير:

نقلب السكر مع العنب في قدر ونرفعه على النار حتى الغليان، ثمّ نضيف عصير ليمونة.

نزيل الرغوة عن السطح كلما ظهرت، ونترك المربى على النار حتى النضج، ثمّ نعبئه فى برطمانات.

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