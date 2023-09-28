مربى العنب الأحمر.. وصفة ولا أطيب!

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- Khaberni) خبرني - يعد مربى العنب الأحمر من أشهى أنواع المربيات التي يتم تناولها على الفطور أو باضافتها إلى الحلويات.
وسنشرح في مقالنا هذا طريقة تحضير مربى العنب الأحمر بأسهل الخطوات.
المكوّنات
كيلوغرام عنب أحمر.
ثلثا كيلوغرام سكر.
ملعقة عصير ليمون.
حبّة تفاح.
طريقة التحضير:
نقلب السكر مع العنب في قدر ونرفعه على النار حتى الغليان، ثمّ نضيف عصير ليمونة.
نزيل الرغوة عن السطح كلما ظهرت، ونترك المربى على النار حتى النضج، ثمّ نعبئه فى برطمانات.
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