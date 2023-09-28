الأسهم الأوروبية تواصل التراجع لليوم السادس.. ونيكاي الياباني يهوي

واصلت الأسهم الأوروبية التراجع اليوم الخميس بدعم من مكاسب أسهم شركات الطاقة مع زيادة أسعار النفط بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد خمس جلسات متوالية من الخسائر ونزل المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

وخفضت الحكومة الإيطالية أمس الأربعاء توقعاتها لنمو الاقتصاد لهذا العام والعام المقبل ورفعت هدف عجز الموازنة. وزادت الأسهم في إيطاليا 0.2 بالمئة.

اليابان

تكبد المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية خلال شهر في ظل قلق المستثمرين حيال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 1.54% إلى 31872.52 نقطة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 31674.42 نقطة خلال الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.42 بالمئة إلى 2345.71، وهو أدنى مستوى في شهر تقريباً.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي «المؤشر نيكاي في طريقه لتسجيل ثالث انخفاض شهري على التوالي، إذ أدى موقف التشديد الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إلى تبديد ثقته».

ولكنه استطرد قائلاً «(لا يزال) نيكاي متفوقاً على معظم أقرانه العالميين، مثل مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية».

وتراجع المؤشر نحو خمسة بالمئة منذ بلغ ذروة 33 عاماً في يونيو لكنه لا يزال مرتفعاً نحو 23 بالمئة هذا العام بما يجعل بورصة طوكيو الأفضل أداء في آسيا خلال 2023 بفضل التدفقات الأجنبية القوية.

وتراجع سهما سوفت بنك كورب وماتسوي للأوراق المالية نحو أربعة بالمئة وكانا أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وارتفع سهم تشوجاي للأدوية أربعة بالمئة، مقدماً الدعم الأكبر للمؤشر.