الانعزال والعدوانية.. آثار الألعاب الإلكترونية على الطفل

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع التطور التقني الذي يشهده العالم غزت الألعاب الإلكترونية البيوت في جميع أنحاء العالم وسيطرت على عقول الصغار والكبار.

وتركت الألعاب الإلكترونية الكثير من الجوانب السلبية على الصحة النفسية والجسدية للطفل وكذلك في علاقاته الاجتماعية. وفي السطور نبين الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية

– قلة الرغبة في الاختلاط واللعب مع الآخرين، ورفض الخروج من المنزل.

– التوتر المستمر والقلق عند غياب الأجهزة الإلكترونية التي كان يلعب بها.

– قلة التركيز وعدم القدرة على الكتابة والدراسة بشكل صحيح.

– فقدان الاهتمام بالأنشطة الأخرى وعدم الرغبة في القيام بأي شيء آخر.

– انخفاض المستوى الدراسي للطفل

– تأثير سلبي على الذاكرة طويلة المدى.

– الانسحاب والاكتئاب والعزلة

– خمول الدماغ والتعب، وضعف الذاكرة طويلة المدى.

– إصابة الطفل بالتوحد، والإنعزال ويواجه صعوبة في التواصل مع من حوله.

– الصداع وإجهاد الأعصاب والتعب ومرض باركنسون.

– ضرر للعينين وضعف الرؤية والدماغ.

– الكسل والخمول والارتباك وغالباً ما يكون الأطفال عدوانيين بشكل مفرط.

– تشنج عضلات الرقبة، مما قد يؤدي إلى إعاقة الفقرات الموجودة في الرقبة والظهر.

– بالإضافة إلى آلام عضلات الظهر والكتف..

– أحد الآثار الضارة الخطيرة لألعاب الفيديو هو الوميض المتقطع ذو الكثافة العالية ومستويات الإضاءة المتفاوتة، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالصرع.

– من الناحية الاجتماعية، يمكن أن تؤدي ألعاب الفيديو إلى اضطرابات النوم والعزلة الاجتماعية وفقدان القدرة على التفكير السليم.

– تتزامن ألعاب الفيديو المخصصة للأطفال مع الموسيقى الصاخبة، وهو أحد المخاطر الصحية الجسيمة التي تشكلها مثل هذه الأصوات العالية، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع والصمم.