بفعاليات وأحداث ضخمة... الإمارات وجهة العالم في أكتوبر



تستعد دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لاستضافة وتنظيم مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات الدولية الضخمة التي تعزز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة بأنواعها كافة، ونجحت الإمارات في التحول إلى واحدة من أهم الوجهات العالمية في استقطاب المعارض والمؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة على مدار العام، فيما يشهد شهر أكتوبر المقبل قائمة طويلة من الفعاليات المتنوعة ترصد وكالة أنباء الإمارات "وام" أبرزها في التقرير التالي:



"أديبك 2023"

يجتمع أكثر من 40 وزيراً و120 قيادياً ومسؤولاً تنفيذياً في قطاع الطاقة، من حول العالم، في العاصمة أبوظبي، للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 2-5 أكتوبر المقبل، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر حول أهم الاستراتيجيات والحلول المبتكرة المطلوبة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة.

ويحضر الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في قطاع الطاقة على مستوى العالم، أكثر من 160 ألف مشارك من المختصين في قطاع الطاقة من 160 دولة.

ويشهد "أديبك 2023" سلسلة من الجلسات الحوارية الوزارية، التي ستتمحور حول المسائل الجيوسياسية، والاستدامة والاقتصاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون ومستقبل الطاقة، كما يشهد تنظيم 10 مؤتمرات استراتيجية وتقنية، سيتم خلالها إلقاء الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها لقطاع الطاقة الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه القطاع.

مجالس المستقبل العالمية

تستضيف الإمارات فعالية مجالس المستقبل العالمية خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2023، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والرامية إلى مناقشة مجموعة من القضايا والتحديات العالمية، والعمل على استشراف الحلول المناسبة لها.

وتجمع النسخة المقبلة من مجالس المستقبل العالمية أكثر من 500 خبير عالمي ومفكر، علاوة على مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات "دافوس" 2024.

كونجرس المجلس الدولي للأرشيف

لأول مرة في الشرق الأوسط، تستضيف الإمارات فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر المقبل، والذي سيقام تحت شعار "إثراء مجتمعات المعرفة" وينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وستخصص فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، حيزاً واسعاً للقدرة التحولية لتوفير المعلومات وإمكانية الوصول إليها في المجتمعات الحديثة، وتتركز أعمال الدورة المُقبلة على خمسة محاور، هي "السلام والتسامح" و"التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية" و"الثقة والأدلة" و"الإتاحة والذكريات" و"المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ".

ومن المنتظر أن يشهد الحدث حضور أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 130 دولة ممثّلة في الكونجرس، بالإضافة إلى 50 جهةً عارضة و15 دولة.

منتدى الاستثمار العالمي لـ"الأونكتاد"



تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين وأصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم في الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

ويبحث المنتدى الذي يعقد تحت شعار "الاستثمار في التنمية المستدامة" سبل مواجهة التحديات الرئيسية الناتجة عن الأزمات العالمية المتعددة، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة والصحة ومرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية في أقل البلدان نموًا.

تحدي تكنولوجيا المعلومات



تقام خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل فعاليات تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم، الذي يعدّ مبادرة تنسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تمكينهم من الوصول إلى المعلومات، بما لديهم من قدرات فردية دون الحاجة إلى مساعدة من الآخرين، كما يعد "التحدي" فرصة لسد الفجوة الرقمية، التي تمثل أحد التحديات بالنسبة إلى أي مبادرة للتحول الرقمي لتلك الفئة من أصحاب الهمم.

مؤتمر الموانئ العالمي

تنطلق في 31 أكتوبر المقبل فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ، الذي يجمع أبرز مشغلي الموانئ في العالم وعملاءهم وغيرهم من الأطراف المعنية والهيئات التنظيمية، ضمن فعالية تفاعلية عالمية المستوى، لرسم ملامح مستقبل تلعب فيه الموانئ دوراً رائداً في جهود التحول في قطاع الطاقة، والتعاون في مجال البيانات، وإدارة السمعة، والابتكار في مجال الأعمال.

منتدى الاستدامة المستقبلية

يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستضافة النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر المقبل، والذي ستتوجه خلاله أنظار العالم إلى دبي باعتبارها منصة رائدة لدفع عجلة الحراك المناخي العالمي.

ويتوقع أن يجتذب المنتدى أكثر من 1000 من رواد القطاع، بمن فيهم أكثر من 50 متحدثا يمثلون 30 دولة، وسيناقش على مدار يومين آفاق قيادة القطاع المالي لجهود التصدي لتغير المناخ، وتعزيز الانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام، ومواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

مؤتمر التميز في رعاية الأورام

تستضيف دبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل فعاليات مؤتمر ومعرض التميز في رعاية الأورام EIOC" 2023"، بمشاركة نخبة من الخبراء في تخصصات متعددة بمجال علاج وتشخيص مرض السرطان وسبل الوقاية منه.

ويعتبر المؤتمر منبراً أساسياً لمواجهة التحديات المتنامية، حيث يجمع 28 منظمة متخصصة، وأكثر من 200 متحدث من الخبراء من مختلف التخصصات، ويقدم مجموعة شاملة من 10 جلسات علمية تهدف إلى مشاركة الخبرات وتعزيز سبل التعاون.

"ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي"



تنظم مؤسسة دبي للمستقبل "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي ينطلق خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2023 في متحف المستقبل ومنطقة 2071 بأبراج الإمارات في دبي، بهدف استشراف مستقبل تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه.

ويحضر الملتقى مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والخبراء من كبريات شركات التكنولوجيا حول العالم لمناقشة واستعراض أهم المجالات والقطاعات التي يمكنها توظيف هذه التكنولوجيا المتطورة لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس.

"إكسبو الشارقة"

تحتضن إمارة الشارقة ولأول مرة فعاليات النسخة الأولى من معرض "الإمارات للعطور والعود" الذي سينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 6 حتى 14 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الأولى من الحدث مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية.

ويستضيف مركز إكسبو الشارقة المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم الذي يقام خلال الفترة بين 9 و11 أكتوبر، ويشهد المركز معرض الذيد الزراعي خلال الفترة 13-15 أكتوبر، والمعرض الوطني للتوظيف ومعرض التعليم الدولي خلال الفترة الممتدة من 17- 21 أكتوبر، ومعرض التخييم والمغامرات خلال الفترة من 25 ولغاية 29 أكتوبر.

كأس العالم المصغرة

تستضيف إمارة رأس الخيمة فعاليات النسخة الرابعة من بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم "ميني فوتبول" التي تقام في الفترة من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023، ويتنافس فيها 32 منتخباً وطنياً من جميع أنحاء العالم للفوز باللقب المميز.

وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن إطلاق منصة لحجز تذاكر مباريات البطولة التي ستتوفر مجاناً للجمهور وذلك تماشيا مع التزام رأس الخيمة بتعزيز سبل العيش في الإمارة وجعل هذه الرياضة في متناول الجميع.



الفجيرة

تشهد إمارة الفجيرة حدثين رياضيين مميزين خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يستضيف مجمع زايد الرياضي بطولة العالم للهواة والمحترفين في بناء الأجسام "مستر ومس وورلد" خلال الفترة من 5 ولغاية 7 من الشهر ذاته، كما تنظم حديقة المغامرات بالفجيرة

تحدي تاف مادر "سباق العقبات" يوم 14 أكتوبر المقبل بمشاركة الآلاف من عشاق المغامرة والتحدي الذين يواجهون اختبارات القوة الجسدية والذهنية والقدرة على التحمل.