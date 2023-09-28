محمد بن زايد: الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر مختلف جوانب التعاون بين الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبنا. حيث دون سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «بحثت اليوم مع الرئيس غزالي عثماني في أبوظبي مختلف جوانب التعاون بين الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما. دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبنا».

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