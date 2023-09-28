محمد بن زايد: الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر مختلف جوانب التعاون بين الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبنا. حيث دون سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «بحثت اليوم مع الرئيس غزالي عثماني في أبوظبي مختلف جوانب التعاون بين الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما. دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبنا».
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