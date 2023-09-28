الاستخبارات البريطانية: القوات الجوفضائية الروسية فقدت نحو 90 طائرة ثابتة الجناحين منذ فبراير 2022

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الجوفضائية الروسية فقدت ما يقرب من 90 طائرة ثابتة الجناحين خلال أعمال القتال منذ فبراير من عام 2022، بالاضافة إلى أنها كانت تستخدم بعض أنواع طائراتها المقاتلة بشكل مكثف أكثر كثيرا مما كانت عليه في وقت السلم.

ويشار إلى أن الطائرة ثابتة الجناحين هي مركبة جوية لها القدرة على الطيران بواسطة جناحين ثابتين يولدان قوة رفع ناجمة عن السرعة الجوية إلى الأمام وعلى شكل الأجنحة.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن جميع الطائرات لديها عمر افتراضي في ساعات الطيران. ومن المحتمل جدا في ظل هذا الاستخدام الإضافي أثناء فترة الحرب، أن تستهلك روسيا العمر المتوقع للعديد من هياكل طائراتها بسرعة أكبر بكثير مما خططت له القوات الجوفضائية الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي، إلى أن الحاجة إلى القيام بأعمال صيانة إضافية تتعقد بسبب نقص قطع الغيار، نظرا للطلب المتزايد والعقوبات الدولية.

وتحتفظ القوات الجوفضائية الروسية بالقدرة على زيادة معدلات الطلعات الجوية فوق أوكرانيا المحتلة، بحسب ما ورد في التقييم.

ومع ذلك، فبينما تستمر الحرب لفترة أطول بكثير مما خططت له وزارة الدفاع الروسية في الأساس، من المرجح أن يكون تآكل هياكل الطائرات أدى إلى تقليل صلاحية القوة الجوية التكتيكية طويلة الأمد للقوات الجوفضائية الروسية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب في 24 من فبراير عام 2022 . وتتهم موسكو لندن بشن حملة مضللة.



