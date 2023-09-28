الكشف عن «عزيزي ڤينيس» في دبي الجنوب بـ 30 مليار درهم

كشفت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة في الإمارات، عن خططها لتطوير مشروع عزيزي ڤينيس، مجمعها الفاخر المستوحى من مدينة البندقية الإيطالية على الواجهة البحرية، حيث يقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية، يمكن السباحة فيها، وتحديداً في منطقة دبي الجنوب سريعة النمو. وتم الكشف عن المشروع في حفل إطلاق تم تنظيمه في «كوكا كولا أرينا» الشهيرة في سيتي ووك، بحضور نحو 10 آلاف شخص، وبمشاركة عدد من النجوم، من أبرزهم المطربة نانسي عجرم.



ومن بين أبرز المعالم لهذا المشروع، الذي سيوفر 24 مليون قدم مربعة من المساحة الطابقية الإجمالية، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربعة، بوليفارد فاخر للمشاة، يمكن التحكم بدرجة حرارته، وأوبرا ثانية، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الأخرى الفريدة، التي تعزز نمط حياة المقيمين فيه. وتعمل شركة التصميم متعددة التخصصات AE7 الشهيرة عالمياً، كجهة استشارية للمشروع.



وتتولى «عزيزي» دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع الكبير متعدد الاستخدامات، الذي تبلغ تكلفته 30 مليار درهم تقريباً، والذي سيضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، موزعة على ما يقرب من 100 مجمع سكني، بالإضافة إلى أكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر.

بحيرة كريستالية



ويتميز «عزيزي ڤينيس» ببحيرته الضخمة، بلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة.



وتكتمل عناصر المشروع، مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة، والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه. ويوجد في قلب «عزيزي ڤينيس» بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء، ومغطى بالزجاج في الصيف، لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة اهتمام جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في المدينة.

«عزيزي أوبرا»



وهناك عامل جذب رئيس آخر، سيتم تطويره داخل «عزيزي ڤينيس»، وهو «عزيزي أوبرا» في قلب البوليفارد، كما تم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.



وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.



وقال مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: «سيكون «عزيزي ڤينيس» مجمعاً ووجهة فريدة على مستوى دبي، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. ويسعدني جداً أن أقدم هذا المشروع، الذي سيصبح موطناً رائعاً لنحو 80 ألف نسمة، ونقطة جذب سياحية رائعة لقرابة 30 ألف زائر يومياً».



وأضاف: «يشرفنا في عزيزي للتطوير العقاري، الإسهام في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والإسهام في إثراء حياة الملايين من جميع أنحاء العالم، ممن يعتبرون دبي وطناً لهم».

خدمات



وسيحتوي «عزيزي ڤينيس» على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل قوي على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة، التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد، والمشروع عموماً، بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله، كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات.



ويتمتع «عزيزي أوبرا»، الذي سيكون جزءاً من منطقة الغولف الجديدة في دبي الجنوب، بموقع استراتيجي في المناطق المرشحة للنمو في الإمارة، مع توسع دبي بسرعة نحو الجنوب. وتقع قطعة أرض المشروع بجانب طريق الإمارات (E611)، الذي تم بناؤه لربط إمارات الدولة معاً، مع توفير نقاط وصول مريحة إلى الطرق السريعة الرئيسة الأخرى في دبي، والوجهات المهمة الأخرى، وتعد القطعة ذاتها من بين أفضل المساحات المتصلة مع محيطها في الجزء الجنوبي من الإمارة.



ويقع المشروع على بعد خمس دقائق فقط بالسيارة من مطار آل مكتوم الدولي، وعلى بعد دقائق قليلة من مبنى الطيران الخاص، ولكن دون وجود أي حركة جوية فوقه، وتتمتع الأرض بموقع جيد للغاية لتطوير مجمع فاخر.