مصر : متوسط إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية

المصرية،اليوم الخميس ، أن متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام

بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً .

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن متوسط الاستهلاك المحلي

اليومي من الغاز الطبيعي

بلغ نحو 5.9 مليار قدم مكعب يومياً تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.

وأشارت إلى أنه

تم حفر ثمانية

آبار استكشافية نتج عنها تحقيق خمسة اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل ، و بلغ إجمالى حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة

2.65 تريليون قدم مكعب غاز و 23 مليون برميل متكثفات.

ووفق البيان ، تم تنفيذ ستة مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة

ووضعهم على خريطة الإنتاج ، علاوة علي

وضع 36 بئرا على الإنتاج بإجمالى إنتاج أولى

666 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 17 ألف برميل متكثفات يومياً ، وبإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بحوالى 738 مليون دولار .

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن

السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى إلى تزايد مساهمته كمصدر اساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك .

و أشار الملا ، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2022/2023 ، إلى أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكانى والتوسع التنموى

والصناعى تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها أيضاً التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات ،

وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة مابين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعى وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة .

وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة وترشيد الاستهلاك منها ورفع الوعى بذلك من أجل الحفاظ على موارد الطاقة

والاستفادة منها وبما يؤدى الى خفض الانبعاثات وفقاً لاستراتيجية الدولة والتزاماتها في هذا الصدد

.

و لفت الملا إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعى تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة

الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذى يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك

.