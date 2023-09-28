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الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 42

9/28/2023 5:24:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الخميس،
والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 42 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 24 درجة مئوية.

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