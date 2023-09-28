الراميان عبدالله الطرقي وإيمان الشماع يحرزان فضية السكيت بدورة الألعاب الآسيوية بالصين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحرز الراميان الكويتيان عبدالله الطرقي وإيمان الشماع الميدالية الفضية في مسابقة رماية (سكيت زوجي مختلط) ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في الصين حاليا.
جاء ذلك وفق ما أعلنته اللجنة الأولمبية الكويتية في حسابها على منصة (إكس) اليوم الخميس.
وكان الرامي الطرقي قد أحرز أمس الميدالية الذهبية الأولى للكويت والثانية بالمجموع العام في دورة الألعاب الآسيوية المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية ضمن منافسات رماية (سكيت).
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