الراميان عبدالله الطرقي وإيمان الشماع يحرزان فضية السكيت بدورة الألعاب الآسيوية بالصين

MENAFN - Al-Anbaa) أحرز الراميان الكويتيان عبدالله الطرقي وإيمان الشماع الميدالية الفضية في مسابقة رماية (سكيت زوجي مختلط) ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في الصين حاليا.

جاء ذلك وفق ما أعلنته اللجنة الأولمبية الكويتية في حسابها على منصة (إكس) اليوم الخميس.

وكان الرامي الطرقي قد أحرز أمس الميدالية الذهبية الأولى للكويت والثانية بالمجموع العام في دورة الألعاب الآسيوية المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية ضمن منافسات رماية (سكيت).





