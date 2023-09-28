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الصين تدشن أول خط للقطارات فائقة السرعة وعابرة للمحيط

9/28/2023 5:17:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن الصين دشنت أول خط قطارات فائقة السرعة والذي سيعبر خلجانا بالمحيط ويمتد على ساحل إقليم فوجيان الجنوبي الشرقي بالقرب من مضيق تايوان.


وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن قطارا فائق السرعة غادر مدينة فوتشو عاصمة إقليم فوجيان صباح اليوم، الذي يبلغ طوله 277 كيلومترا.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، القول إن هذا هو أول خط عابر للمحيط في الصين للقطارات فائقة السرعة والتي ستسير على جسور تعبر 3 خلجان ساحلية وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترا في الساعة.


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