الصين تدشن أول خط للقطارات فائقة السرعة وعابرة للمحيط

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن الصين دشنت أول خط قطارات فائقة السرعة والذي سيعبر خلجانا بالمحيط ويمتد على ساحل إقليم فوجيان الجنوبي الشرقي بالقرب من مضيق تايوان.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن قطارا فائق السرعة غادر مدينة فوتشو عاصمة إقليم فوجيان صباح اليوم، الذي يبلغ طوله 277 كيلومترا.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، القول إن هذا هو أول خط عابر للمحيط في الصين للقطارات فائقة السرعة والتي ستسير على جسور تعبر 3 خلجان ساحلية وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترا في الساعة.
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