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الذهب عالمياً يحوم بالقرب من أدنى مستوى في 6 أشهر

9/28/2023 5:17:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، على الرغم من أن الأسعار تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في 6 أشهر في الجلسة السابقة، بسبب ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة، حيث تنتظر الأسواق مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على أدلة على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيفة إلى 1892 دولار للأوقية وبنسبة 0.05%، فيما صعدت العقود الفورية للذهب عند 1875 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار عند 106.382 نقطة.

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