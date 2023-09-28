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مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة أمام منزل نتنياهو

9/28/2023 5:17:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تظاهر العشرات من الإسرائيليين اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس، احتجاجًا على قانون "التحصين" الذي أقره الكنيست سابقًا.

واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، التي كانت قد أغلقت الطرق المؤدية إلى منزل نتنياهو.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددًا من هؤلاء المتظاهرين

وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت في وقت سابق، إلى التظاهر أمام منزل نتنياهو، بالتزامن مع بدء المحكمة العليا الإسرائيلية جلستها الثانية، للنظر في الطعونات المقدمة ضد قانون "التحصين" الذي أقره الكنيست.

ويهدف القانون، إلى منع المساس بنتنياهو من خلال سجنه تحت أي تهمة من قبل المحكمة العليا نفسها.

ويأتي القانون ضمن خطة التعديلات القضائية التي شرعت الحكومة الإسرائيلية اليمينية بتشريعها.

وأثارت التعديلات جدلًا دستوريًّا واسعًا في إسرائيل، منذ الإعلان عنها من قبل الحكومة، ورفضتها بالكامل المعارضة الإسرائيلية.

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