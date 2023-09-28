قوات الاحتلال تقتحم وتقطع أنابيب مياه قرية سوسيا

قوات الاحتلال تقتحم وتقطع أنابيب مياه قرية سوسيا
التاريخ
9/28/2023 5:17:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أقتحمت قوات الاحتلال بالياتها منطقة واد اجحيش
مابين سوسيا
والسموع جنوب محافظة الخليل، وقامت بتقطيع أنابيب المياه التي تغذي تجمع
قرية
سوسيا بالمياه وتم
تحميل هذه الأنابيب ومصادرتها.
يتبع.........
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