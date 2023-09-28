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قوات الاحتلال تقتحم وتقطع أنابيب مياه قرية سوسيا

9/28/2023 5:17:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أقتحمت قوات الاحتلال بالياتها منطقة واد اجحيش
مابين سوسيا
والسموع جنوب محافظة الخليل، وقامت بتقطيع أنابيب المياه التي تغذي تجمع
قرية
سوسيا بالمياه وتم
تحميل هذه الأنابيب ومصادرتها.

يتبع.........

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