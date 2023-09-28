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38.5 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

9/28/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Amman Net)
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  • تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 38.5 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 09/28/2023 - 11:25 عمان ن

    بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الخميس، 38.50 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.80 دينارا لجهة البيع.

    وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45.50 و 34.10 دينارا على التوالي.

    واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، صباح الخميس، عند 1876 دولارا للأونصة الواحدة، وهو أقل سعر يسجله الذهب عالميا منذ 6 أشهر.

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